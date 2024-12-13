На Харківщині громадяни декларують у поліції знайдену зброю

За два тижні 14 мешканців Чугуївщини задекларували знайдену зброю у поліції.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські поставили на облік 13 одиниць вогнепальної зброї та близько 1700 набоїв до неї.

Нагадаємо, 25 листопада вступив в дію закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Згідно з чинним законодавством, цивільні громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси до неї, повинні її задекларувати або добровільно здати до підрозділів поліції.

Процедура декларування зброї досить проста. Необхідно зателефонувати за номером 102 і впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції, подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5х4,5.

Декларуванню підлягають дозволені в обігу мисливська, гладкоствольна зброя, а також бойовий пістолет та автомат.

Агентство Телевидения Новости