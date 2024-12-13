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Вдарила ножем власного чоловіка: на Харківщині жінка отримала вирок суду

Вдарила ножем власного чоловіка: на Харківщині жінка отримала вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 39-річну жінку за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

19 серпня цього року в одному з будинків місті Лозова зібралась компанія з трьох осіб, щоб «розслабитися», вживаючи алкогольні напої — подружжя прийшло в гості до своєї знайомої. Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Прокурори довели, що обвинувачена схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину частково. Вона зазначила, що її обранець постійно зловживав алкоголем, а в той вечір намагався переконати її купити ще пляшку горілки, однак жінка відмовилась. Почувши відмову, чоловік вдарив обвинувачену кулаком і замахнувся, щоб вдарити ще раз.

Вона схопила перше, що трапилось їй під руку — цим предметом виявився ніж, однак, за словами жінки, вона цього не усвідомлювала. Обвинувачена виставила руку з ножем вперед і вдарила ним чоловіка у живіт.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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