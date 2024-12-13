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У Харкові зранку комунальники прибирають сніг

У Харкові зранку комунальники прибирають сніг

Бригади КП «Шляхрембуд» з самого ранку розчищають дороги, а працівники КП «Харківблагоустрій» і СКП «Харківзеленбуд» впорядковують двори, тротуари, підходи до зупинок громадського транспорту, об’єктів інфраструктури тощо.

Про це повідомляє міськрада.

Працівники КП «Благоустрій» прибирають сніг у приватному секторі міста.

Щоб забезпечити мешканцям безпечне та комфортне пересування, комунальники розчищають сніг на пішохідних переходах, містках та сходах у всіх районах.

У Новобаварському районі до робіт з прибирання снігу залучені понад 140 працівників, а також близько 20 одиниць спецтехніки та засобів малої механізації КП «Харківблагоустрій», СКП «Харківзеленбуд» та КП «Шляхрембуд».

Агентство Телевидения Новости

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