За відновленням будівлі Держпрому в Харкові буде спостерігати ЮНЕСКО

ЮНЕСКО ретельно контролюватиме процес відновлення будівлі Держпрому в Харкові.

Про це сьогодні, 13 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Так, Держпром стане першим у світі об’єктом, щодо якого ЮНЕСКО застосує механізм «спеціального моніторингу». Відповідне рішення днями ухвалили члени Комітету з захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Це дозволить спланувати відновлення архітектурної пам’ятки та забезпечити належне документування руйнувань.

«Ми провели серйозні перемовини з представниками ЮНЕСКО, і я дуже радий, що було ухвалене рішення про ретельний моніторинг. Також я наполягав, щоб вони приділили належну увагу не тільки будівлі Держпрому, а й усьому архітектурному ансамблю на площі Свободи. Цей унікальний архітектурний ансамбль має перебувати під захистом ЮНЕСКО, і це рішення – перший крок у цьому напрямку», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости