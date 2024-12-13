Харків отримав трамваї з Чехії

Місто-побратим Брно (Чеська Республіка) передало Харкову шість трамвайних вагонів.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс, така модель електротранспорту вже експлуатується в Харкові.

«Вагони необхідно буде адаптувати під нашу колію, і на це потрібен певний час. Планується їх експлуатація, в тому числі на лінії в районі ХТЗ, яка під час війни не експлуатувалася, а її відновлення заплановане на 2025 рік», – зазначив Володимир Матяс.

Крім того, за його словами, з ініціативи міського голови Ігоря Терехова також проводяться перемовини з представниками міста Брно щодо надання Харкову тролейбусів.

Агентство Телевидения Новости