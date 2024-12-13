За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіли близько 850 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 4 по 10 грудня захворіли 847 осіб.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 27 листопада по 3 грудня, – чотири випадки). Госпіталізованих з грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости