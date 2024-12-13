Будував кар’єру правоохоронця при окупантах на Харківщині: чоловіка судитимуть заочно

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час силового захоплення Куп’янська збройними силами рф офіційно ніде не працюючий місцевий мешканець вирішив будувати кар’єру «правоохоронця».

На початку липня 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника дежурной части — оперативного дежурного» у так званому «Управлении внутренних дел».

Колаборант керував роботою оперативної зміни псевдоправоохоронного органу і приймав заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення. Свої обов’язки чоловік виконував до моменту деокупації.

Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено в розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Колаборанту загрожує до п’ятнадцяти років позбавленя волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк яти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости