Кількість ДТП на Харківщині цього року зросла на 30 %, внаслідок ДТП загинуло сім дітей

Цього року кількість дорожньо-транспортних пригод в Харківській області зросла на 30 %.

Про це повідомляє пресслужба поліція Харківської області.

За 11 місяців зареєстровано 2270 аварій, в яких загинуло 106 громадян, а 734 отримали різні травми. У вказаний період внаслідок ДТП загинуло 7 дітей та 180 дітей було травмовано.

Поліцейські проаналізували стан аварійності та визначили, що найбільше ДТП (983) сталися через перевищення безпечної швидкості руху. Також «у лідерах» такі порушення як не правильне маневрування, порушення правил проїзду перехресть, керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Лише у поточному році в Харківській області нарадами груп реагування патрульної поліції ГУНП в Харківській області було виявлено та задокументовано 3660 фактів вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости