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У Харкові взято під варту квартирного крадія-рецидивіста

У Харкові взято під варту квартирного крадія-рецидивіста

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 12 грудня близько 12 години чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності, підібравши ключ, вдерся до однієї з квартир будинку, розташованого по проспекту Байрона в Харкові.

Здобиччю крадія стали готівкові кошти на загальну суму понад 9 тис. доларів США, два ноутбуки тощо.

Зловмисник втік з місця події й навіть встиг витратити частину вкрадених коштів, однак за декілька годин був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюється причетність чоловіка до аналогічних злочинів.

Досудове розслідування — ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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