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У Харкові вуличне освітлення працюватиме кожен день

У Харкові вуличне освітлення працюватиме кожен день

Зовнішнє освітлення в місті Харкові працюватиме щодня з 5:00 і до світанку, включно з вихідними днями.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в КП «Міськсвітло», графік почне діяти з 14 грудня.

Увечері вуличне освітлення працюватиме, як і раніше, – від заходу сонця (з потемнінням) до 22:30.

«Щодня час світанку та настання сутінок різний, адже світловий день постійно змінюється, тому графік також змінюватиметься динамічно», – пояснили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

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