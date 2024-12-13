У Харкові вуличне освітлення працюватиме кожен день

Зовнішнє освітлення в місті Харкові працюватиме щодня з 5:00 і до світанку, включно з вихідними днями.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в КП «Міськсвітло», графік почне діяти з 14 грудня.

Увечері вуличне освітлення працюватиме, як і раніше, – від заходу сонця (з потемнінням) до 22:30.

«Щодня час світанку та настання сутінок різний, адже світловий день постійно змінюється, тому графік також змінюватиметься динамічно», – пояснили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости