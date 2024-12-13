На Харківщині вже колишнього капітана поліції засуджено за держзраду: 15 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним колишнього правоохоронця у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що після захоплення російськими загарбниками міста Вовчанськ діючий поліцейський залишився на окупованій території та добровільно перейшов на бік ворога. На той момент він обіймав посаду начальника сектору превенції ВП №1 Чугуївського районного управління поліції.

Зрадник схиляв своїх підлеглих до співпраці з окупантами. Згодом, у квітні 2022 року він обійняв посаду «начальника участковых инспекторов полиции» у псевдоправоохоронному органі.

Він складав та погоджував графіки чергувань підлеглих, організовував патрулювання міста, вів облік виходу на роботу особового складу тощо.

Колишній правоохоронець втік до рф та перебуває у розшуку. З лав Національної поліції України його звільнено.

Обвинувальний вирок винесено Ленінським районним судом Харкова. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави в правоохоронних органах, строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено спеціального звання – капітан поліції.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости