27 416 заявників з Харківщини отримали грошову допомогу на ремонт пошкодженого житла

Загалом до профільних комісій надійшло 45 970 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла в межах програми єВідновлення.

Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів, повідомляє ХОВА.

Для відновлення пошкодженого житла вже отримали кошти 27 416 заявників регіону на загальну суму понад 2,7 мільярда гривень. Ще для 1 001 особи передано на виплату кошти на більш як 90,5 мільйона гривень.

«Наразі у 54 громадах функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна. Харківська обласна військова адміністрація координує їх роботу, аби пришвидшувати темпи встановлення обсягів пошкоджень об’єктів нерухомого майна та призначень компенсацій. На сьогодні даний напрямок є один з пріоритетних в роботі команди ОВА, а програма єВідновлення залишається дієвим механізмом для відновлення пошкодженого житла», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас у 36 територіальних громадах комісіями сформовано 3 876 сертифікатів з надання компенсації за повністю знищене майно на суму понад 5,3 мільярда гривень.

З використанням житлових сертифікатів придбано 873 об’єкти нерухомого майна на території Харківської області – 653 квартири та 220 приватних житлових будинки.

Вартість придбаного житла складає понад 1,5 мільярда гривень. Загалом вже скористалися житловими сертифікатами 1290 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Агентство Телевидения Новости