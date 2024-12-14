На Харківщині триває встановлення модульних котелень з когенерацією

Завдяки співпраці Харківської ОВА, ЮНІСЕФ та залученню державного фінансування у Солоницівській громаді встановлюють котельню потужністю 3 МВт.

Ця установка забезпечить стабільне теплопостачання для понад 12 000 мешканців громади та стане надійним резервом для 11 багатоквартирних будинків, повідомив начальник ХОВА.

«Згідно з планом внутрішньої стійкості України Президента Володимира Зеленського в межах пункту «Енергетика» Харківська ОВА приділяє особливу увагу впровадженню модульних котелень з когенерацією. Наразі в області реалізується 7 таких проєктів, на які держава виділила 500 мільйонів гривень. Завдяки цьому 150 тисяч жителів Харківщини будуть забезпечені альтернативним опаленням. Дякуємо Офісу Президента, Уряду та нашим міжнародним партнерам за підтримку жителів Харківської області та допомогу в реалізації важливих ініціатив», – сказав Олег Синєгубов.

Встановлення когенераційної установки є частиною великої комплексної допомоги, яка включає зусилля обласної влади щодо забезпечення стабільності, безпеки жителів області та стійкості системи життєзабезпечення громад і регіону загалом, зазначив Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде.

«Загалом підтримка ЮНІСЕФ у зимовий період охоплює понад 300 000 мешканців Харківщини, які потребують тепла та безпеки. Ці заходи стали можливими завдяки тісній співпраці з обласною адміністрацією та фінансовій підтримці міжнародних донорів. ЮНІСЕФ продовжує працювати задля забезпечення гідних умов для кожної дитини та родини, які постраждали від війни», – сказав Мунір Мамедзаде.

Завдяки проєктам ЮНІСЕФ, пов’язаним із зимовим періодом, понад 16 700 домогосподарств із дітьми отримають грошову допомогу або матеріальну зимову підтримку, таку як тверде паливо, одяг і ковдри.

«Для медичних закладів спрямували модульні котельні, які гарантуватимуть тепло для понад сотні жінок і дітей навіть у разі перебоїв з опаленням. 200 зарядних станцій вже передали соціальним службам, що дозволить забезпечити їхню безперебійну роботу під час відключень електроенергії», – додав Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Агентство Телевидения Новости