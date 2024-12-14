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Відразу п’ять сіл захопили рашисти на Курахівському напрямку – DeepState

Відразу п’ять сіл захопили рашисти на Курахівському напрямку – DeepState

Окупанти захопили відразу п’ять населених пунктів у Донецькій області.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомляє проєкт DeepState, пише Кореспондент.

Також повідомляється про просування загарбників поблизу ще сімох населених пунктів.

Найбільша кількість ворожих загарбань і просувань припали на район так званого Успенівського мішка, у який підрозділи ЗСУ потрапили на Курахівському напрямку.

«Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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