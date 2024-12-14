На Харківщині за добу окупанти 11 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ

Оперативна інформація станом на 8:00 14.12.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів.

Минулої доби ворог 24 рази атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 24 артилерійських системи, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 81 ракету, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Інформація уточнюється.

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