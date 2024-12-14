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На Харківщині медики «швидкої» реанімували жінку після зупинки кровообігу

На Харківщині медики «швидкої» реанімували жінку після зупинки кровообігу

12 грудня 2024 року бригада 2208 екстреної медичної допомоги Печенізького ППБ Чугуївського відділення Е(Н)МД провела успішну реанімацію 77-річної жінки.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

По прибуттю медики діагностували:ІХС. Гострий інфаркт міокарда STEMI. Кардіогенний шок.

Під час транспортування у пацієнтки сталася зупинка кровообігу. Завдяки злагодженим діям фельдшера Олени Бойко та водія Олексія Волика, жінку вдалося повернути до життя, – розповіли у центрі екстреної медичної допомоги.

Пацієнтку доставлено лікувального закладу для подальшого лікування.

Агентство Телевидения Новости

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