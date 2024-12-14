На Харківщині медики «швидкої» реанімували жінку після зупинки кровообігу

12 грудня 2024 року бригада 2208 екстреної медичної допомоги Печенізького ППБ Чугуївського відділення Е(Н)МД провела успішну реанімацію 77-річної жінки.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

По прибуттю медики діагностували:ІХС. Гострий інфаркт міокарда STEMI. Кардіогенний шок.

Під час транспортування у пацієнтки сталася зупинка кровообігу. Завдяки злагодженим діям фельдшера Олени Бойко та водія Олексія Волика, жінку вдалося повернути до життя, – розповіли у центрі екстреної медичної допомоги.

Пацієнтку доставлено лікувального закладу для подальшого лікування.

Агентство Телевидения Новости