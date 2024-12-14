У Харкові на станції метро «Університет» запустили ескалатор

Сьогодні, 14 грудня, було введено в роботу ескалатор, що розташований на виході №3 з пішохідного переходу станції «Університет».

Про це повідомляє Харківський метрополітен.

У рамках підготовки ескалатора до запуску співробітниками комунального підприємства «Харківський метрополітен» було виконано його ремонт та встановлено систему відеоспостереження за безпекою переміщення пасажирів, відремонтовано та замінено елементи освітлення та приведено до ладу оздоблення на стелі та стінах вказаної ділянки пішохідного переходу.

Цей ескалатор потребував ремонту та не експлуатувався з червня 2022 року, нагадують у метрополітені.

Агентство Телевидения Новости