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На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку: злодія затримано

На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку: злодія затримано

Зловмисник бризнув потерпілій в обличчя сльозогінним газом та забрав сумку з грошима й мобільним телефоном.

Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення, повідомляє поліція Харківської області.

11 грудня близько 20:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про злочин у селищі Малинівка.

Поліцейські з’ясували, що невідомий в балаклаві підбіг до 68-річної жінки, розпилив їй в обличчя сльозогінний газ та вихопив з рук сумку. У сумці потерпілої знаходилися особисті речі, мобільний телефон, 2300 гривень.

Упродовж двох діб ретельної оперативної роботи та слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний раніше судимий мешканець Полтавської області.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Тривають слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости

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