На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку: злодія затримано
Зловмисник бризнув потерпілій в обличчя сльозогінним газом та забрав сумку з грошима й мобільним телефоном.
Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення, повідомляє поліція Харківської області.
11 грудня близько 20:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про злочин у селищі Малинівка.
Поліцейські з’ясували, що невідомий в балаклаві підбіг до 68-річної жінки, розпилив їй в обличчя сльозогінний газ та вихопив з рук сумку. У сумці потерпілої знаходилися особисті речі, мобільний телефон, 2300 гривень.
Упродовж двох діб ретельної оперативної роботи та слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний раніше судимий мешканець Полтавської області.
Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Тривають слідчі дії.