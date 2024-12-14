На Харківщині виявили чоловіка з наркотичною речовиною

Оперативники зупинили громадянина, який придбав PVP-солі через телеграмканал. Слідчо-оперативна група вилучила заборонені речовини.

Правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі, повідомляє поліція Харківської області.

Вдень співробітники карного розшуку помітили на одній з вулиць міста Чугуїв перехожого, який поводився підозріло. В ході поверхневого огляду оперативники виявили у нього згорток та викликали слідчо-оперативну групу.

Зловмисник зізнався, що мав при собі наркотичну речовину PVP, яку придбав через телеграм-канал.

Наразі 35-річному правопорушнику повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Агентство Телевидения Новости