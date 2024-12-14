У Харкові після сварки з матір’ю юнак пішов з дому: поліція розшукала хлопця

Юнак посварився з матір’ю та не повернувся додому.

Поліція розшукала хлопця, повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 2 звернулась мешканка Салтівського району та повідомила про зникнення 16-річного сина.

Останній раз вона з ним спілкувалася декілька днів тому. Після сварки юнак повідомив, що не хоче жити разом з нею. Через декілька днів стало відомо, що до батька він також не прийшов.

На пошуки неповнолітнього був орієнтований особовий склад поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклого, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах. За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили приблизне місце знаходження мобільного телефону, яким користувався юнак.

Поліцейські негайно почали відпрацьовувати вказану територію та встановили місце його перебування. Хлопець ночував у знайомих. Він пояснив, що пішов гуляти та не захотів повертатися додому.

Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.

Співробітники ювенальної превенції провели з неповнолітнім та його родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости