Президентом Грузії обрано єдиного кандидата – Міхеїла Кавелашвілі

Виборча колегія Грузії обрала президентом ексфутболіста «Манчестер Сіті» Міхеїла Кавелашвілі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він був єдиним кандидатом. Уперше в історії країни, президента обирали не громадяни, а Виборча колегія.

Кавелашвілі отримав 224 голоси, один бюлетень був зіпсований.

До складу колегії входять: 150 депутатів парламенту, члени вищого представницького органу Аджарської АР (20 осіб) Верховної Ради АР Абхазія (20 членів), а також 109 членів-представників місцевих органів влади.

Протестувальники, які не визнають легітимність цих виборів, вже зібралися біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, вчора президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати сьогоднішніх виборів. Вона додала, що залишиться в президентському палаці.

Агентство Телевидения Новости