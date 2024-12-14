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Ударний дрон, спорядження, буржуйки: захисники Харківщини отримали допомогу від Золочівської громади

Ударний дрон, спорядження, буржуйки: захисники Харківщини отримали допомогу від Золочівської громади

У Золочівській громаді передали українським захисникам партію допомоги. Бійці Третьої танкової бригади отримали бойове обладнання, маскувальні сітки, буржуйки, каремати, в’язані шкарпетки, смаколики й дитячі малюнки.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Вручили нагороди, поговорили, скуштували армійського чаю. Особливо хлопці дякували за потужний і точний дрон «Баба Яга». Його вартість – один мільйон гривень і захисники кажуть, він того вартий і терміново був потрібен для ефективної роботи», – йдеться написав Віктор Коваленко.  

Серед оборонців – п’ятеро золочівців, в тому числі 19-річна дівчина. Захисниця є наймолодшою в бригаді.

Агентство Телевидения Новости

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