На Харківщині вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня у Харкові посадовці, рятувальники, ветерани пожежно-рятувальної служби, ліквідатори аварії на ЧАЕС, представники громадськості й пересічні громадяни прийшли віддати шану героям.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Церемонії покладання живих квітів відбулись у Молодіжному парку та сквері Пожежників. Ветерани-учасники тих трагічних подій спільно з рятувальниками вшанували пам’ять загиблих чорнобильців-ліквідаторів хвилиною мовчання.

Цей день нагадує людству про подвиг героїв, які проявили мужність і самопожертву під час ліквідації найбільшої техногенної катастрофи в історії.

Агентство Телевидения Новости