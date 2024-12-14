Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:39
Просмотров: 44

На Харківщині вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

На Харківщині вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня у Харкові посадовці, рятувальники, ветерани пожежно-рятувальної служби, ліквідатори аварії на ЧАЕС, представники громадськості й пересічні громадяни прийшли віддати шану героям.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Церемонії покладання живих квітів відбулись у Молодіжному парку та сквері Пожежників. Ветерани-учасники тих трагічних подій спільно з рятувальниками вшанували пам’ять загиблих чорнобильців-ліквідаторів хвилиною мовчання.

Цей день нагадує людству про подвиг героїв, які проявили мужність і самопожертву під час ліквідації найбільшої техногенної катастрофи в історії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 