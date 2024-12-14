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Сьогодні на Харківщині рятувальники витягли зі ставка пораненого лебедя
14 грудня о 12:30 на номер «101» надійшло повідомлення про необхідність порятунку пораненого лебедя, який перебуває на кризі місцевого ставка у селі Подвірки Солоницівської громади Харківського району.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
У птаха було пошкоджене крило і лапа, тому він не міг самостійно злетіти.
Рятувальники за допомогою гумового човна дісталися до лебедя, обережно дістали його з водойми та доправили до берега. Там його вже чекали в ветеринари, котрі забрали птаха на лікування та реабілітацію.