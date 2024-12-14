У Харкові працівники поліції викрили жінку, яка продавала наркотик PVP

Жінка продала мешканцю Шевченківського району пакет з психотропом «PVP» за 1100 гривень.

Заборонена речовина вилучена, повідомляє поліція Харківської області.

Викрили 40-річну зловмисницю у протиправній діяльності оперативники відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 3. Правоохоронці встановили, що у листопаді жінка придбала наркотичні речовини для подальшого продажу та збувала її під час особистої зустрічі з покупцями.

На підставі ухвали суду поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисниці. Під час слідчих дій виявлені та вилучені предмети для куріння з нашаруванням коричневого кольору, полімерні зіп-пакети та інше. Речові докази направлені на експертне дослідження.

За висновками експертів, у пакеті, який жінка продала харків’янину, знаходилась психотропна речовина «PVP».

40-річна зловмисниця затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські райуправління перевіряють підозрювану на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова.

13 грудня правопорушниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

До суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости