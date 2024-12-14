У Харкові в пошкодженому будинку на вулиці Метробудівників проведуть повторну експертизу

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 14 грудня, зустрівся з мешканцями будинку на вул. Метробудівників, 10, щоб обговорити подальшу долю будівлі.

Про це повідомляє міськрада.

Будинок зазнав трьох ворожих ударів, починаючи з 2022 року. Внаслідок останнього обстрілу ракетою «Іскандер» був зруйнований один з під’їздів.Після цього була проведена експертиза, за результатами якої будинок визнали аварійним і таким, що підлягає демонтажу. Однак частина мешканців виступає проти й наполягає на збереженні хоча б однієї, менш пошкодженої, секції багатоповерхівки.

Ігор Терехов наголосив, що рішення щодо знесення аварійних обʼєктів ухвалюється виключно на підставі висновків незалежних експертів.

«Мешканці хочуть зберегти будинок, і я їх розумію. Ми домовилися, що проведемо повторну експертизу технічного стану будівлі. До процесу будуть залучені самі мешканці, аби вони бачили прозорість та об’єктивність оцінки. Лише після цього буде ухвалене остаточне рішення – відновлювати будинок чи демонтувати його», – зазначив мер.

За словами міського голови, повторна експертиза складатиметься з технічної оцінки та економічного аналізу доцільності відновлення будівлі, і після її завершення буде ухвалене рішення щодо демонтажу чи відновлення будинку.

Агентство Телевидения Новости