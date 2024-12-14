Окупанти два рази атакували позиції ЗСУ в районі Лозової на Куп’янському напрямку

Оперативна інформація станом на 16:00 14.12.2024 щодо російського вторгнення

На цей час відбулось 166 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі Лозової.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка та Терни. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито вісім ворожих атак, три боєзіткнення тривають. Крім того, противник завдав авіаційних ударів чотирма керованими бомбами по районах Сіверська та Григорівки.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБ по районах населених пунктів Кримське та Петрівка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд та Новооленівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 28 разів у бік населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Дев’ятнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Новоандріївка; до цього часу точаться 11 боєзіткнень, до того ж противник скинув на райони Темирівки та Новополя дві керовані авіаційні бомби.

Агентство Телевидения Новости