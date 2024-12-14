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Росіяни скинули ФАБ на Борову на Харківщині: вогонь охопив будинок

Росіяни скинули ФАБ на Борову на Харківщині: вогонь охопив будинок

Сьогодні, 14 грудня о 16:50, окупанти завдали удару по селищу Борова Ізюмського району Харківської області. На місці удару спалахнула пожежа.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За попередніми даними, ворог застосував проти мирного населення ФАБ з УМПК.

Унаслідок влучання пошкоджений приватний житловий будинок та господарча споруда. На щастя, ніхто з громадян не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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