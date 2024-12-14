На Харківщині рятувальники витягли з крижаної води козулю

14 грудня в селі Єфремівка Лозівського району Харківської області на місцевому ставку у крижану воду провалилася козуля. Рятувати тварину довелося надзвичайникам.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Коли на місце прибули рятувальники, козуля вже вибилася з сил, постійно намагаючись вибратись на тонкий лід.

«До того ж вона отримала переохолодження. Надзвичайники дістались до неї за допомогою гумового човна, доправили бідолаху до берега, оглянули на наявність травм і пошкоджень та зігріли», – розповіли в ДСНС.

Після цього врятовану тварину відпустили в ліс.

Агентство Телевидения Новости