На Харківщині рятувальники витягли з крижаної води козулю
14 грудня в селі Єфремівка Лозівського району Харківської області на місцевому ставку у крижану воду провалилася козуля. Рятувати тварину довелося надзвичайникам.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Коли на місце прибули рятувальники, козуля вже вибилася з сил, постійно намагаючись вибратись на тонкий лід.
«До того ж вона отримала переохолодження. Надзвичайники дістались до неї за допомогою гумового човна, доправили бідолаху до берега, оглянули на наявність травм і пошкоджень та зігріли», – розповіли в ДСНС.
Після цього врятовану тварину відпустили в ліс.