На Харківському напрямку в полон здалися восьмеро окупантів

Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію на Харківському напрямку, ворог атакував позиції ЗСУ в районі Вовчанська. Окупанти завдали п’яти авіаударів із використанням семи КАБів та 27 НАРів.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Також військові рф завдали 54 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 368 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 105 солдатів, з них безповоротні – 24, санітарні – 73. Восьмеро окупантів здалися в полон полонені – 8.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 66 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

дві бойові броньовані машини,одну артилерійську систему,21 автомобіль,один протитанковий засіб,один засіб протиповітряної оборони,40 БпЛА.

Знищено:

74 укриття для особового складу.

Агентство Телевидения Новости