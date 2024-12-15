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У Харкові продавчиня магазину відбила касу в грабіжника

У Харкові продавчиня магазину відбила касу в грабіжника

У Салтівському районі Харкова чоловік вчинив розбійний напад у продуктовому магазині. Зловмисник з ножем напав на продавчиню та вимагав гроші, проте жінка завадила нападнику забрати гроші. Злочин стався 6 грудня близько 18:00.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дочекавшись поки з магазину вийдуть усі покупці, чоловік у медичній масці зайшов та почав погрожувати продавчині ножем: вимагав, щоб йому віддали гроші з каси.

«Жінка почала кричати, що грошей в магазині немає, адже була інкасація, Крім того, ведеться відеозапис і вона натисне тривожну кнопку для виклику наряду поліції. Зловмисник злякався та вибіг з магазину», – йдеться в повідомленні.

До пошуку зловмисника був залучений особовий склад відділу кримінальної поліції, сектору кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 та працівників управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Оперативники переглянули відеозаписи з камер спостережень та встановили, що зловмисник втік до Холодногірського району. У ході відпрацювання району поліцейські встановили місце його перебування та затримали. Нападником виявився 46-річний іноземець, який незаконно перебував на території України.

Слідчі районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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