У Харківській області на трасі спалахнула автівка
На Харківщині поліцейські офіцери громади допомогли водієві погасити автомобіль, який загорівся під час руху. Пожежа сталася в місті Богодухів Харківської області.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Водій автомобіля, який загорівся під час руху, зупинилися на узбіччі, вийшов з автівки та почав самотужки намагатися загасити полум’я.
«Поліцейські офіцери громади Олександр Лучко та Вадим Заїка в цей час здійснювали патрулювання території району та побачили, що чоловіку потрібна допомога. Вони допомогли водієві загасити пожежу», – йдеться в повідомленні.
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.