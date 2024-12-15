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У Харківській області на трасі спалахнула автівка

У Харківській області на трасі спалахнула автівка

На Харківщині поліцейські офіцери громади допомогли водієві погасити  автомобіль, який загорівся під час руху. Пожежа сталася в місті Богодухів Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Водій автомобіля, який загорівся під час руху, зупинилися на узбіччі, вийшов з автівки та почав самотужки намагатися загасити полум’я.

«Поліцейські офіцери громади Олександр Лучко та Вадим Заїка в цей час здійснювали патрулювання території району та побачили, що чоловіку потрібна допомога. Вони допомогли водієві загасити пожежу», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

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