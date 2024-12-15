Третя штурмова палить транспорт росіян на Харківщині: відео

Бійці Третьої штурмової бригади знищують ворожий транспорт разом з окупантами на Харківщині. FPV-взвод 2-го механізованого батальйону завдав серії влучних ударів по техніці росіян.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

Під час бойових операцій було ліквідовано кілька одиниць ворожої техніки: три «Ниви», три автомобілі «УАЗ» та два квадрокоптери. Також військові знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) та бойову машину піхоти БМП-3.

Військові Третьої штурмової щодня завдають відчутних втрат російським окупаційним військам.

Агентство Телевидения Новости