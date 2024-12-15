Російські пропагандисти сфабрикували фейк про наслідки удару по Харкову

Сьогодні вдень російські пропагандисти поширили фейк про наслідки ракетного удару по Харкову 15 грудня. Першим про 200 загиблих написав глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що стало помстою за ранкові влучання дронами по Грозному.

Поліція Харківщини спростувала російський фейк про загиблих у Харкові, продемонструвавши вирву на відкритій території.

«Ворожа пропаганда бреше про 200 загиблих у Харкові – удар був по Київському району. На щастя, обійшлося без жертв, постраждала одна цивільна жінка, у неї закритий перелом правої кисті», – написав начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За даними правоохоронців, росіяни атакували Харків з ОТРК «Іскандер-М», поцілили біля одного зі спорткомплексів поруч з житловою забудовою. На місці удару по відкритій місцевості залишилися величезна вирва – за даними прокуратури, діаметром 20 м і глибиною близько шести метрів.

«Ми вже встановили тип ракети, яку ворог випустив по цивільних. Це – зброя, яку використовують в тому числі для ураження командних пунктів та підземних бункерів. Натомість росіяни просто вдарили нею поблизу спального району. Жодних військових поблизу не було», – зазначив Болвінов.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости