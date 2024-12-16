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На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув на війні з рф

На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув на війні з рф

24 листопада під час виконання бойового завдання на фронті загинув житель міста Люботин Харківської області Сергій Калівод. Військовий поліг в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.

Про це повідомили в Люботинській міській раді.

Сергій Калівод переїхав до Люботина і мешкав у ньому впродовж останніх 15 років. Тут народилося двоє його дітей.

Захисникові було 44 роки. Поховали бійця на цвинтарі Оскільської сільської територіальної громади Ізюмського району.

Агентство Телевидения Новости

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