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На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув на війні з рф
24 листопада під час виконання бойового завдання на фронті загинув житель міста Люботин Харківської області Сергій Калівод. Військовий поліг в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.
Про це повідомили в Люботинській міській раді.
Сергій Калівод переїхав до Люботина і мешкав у ньому впродовж останніх 15 років. Тут народилося двоє його дітей.
Захисникові було 44 роки. Поховали бійця на цвинтарі Оскільської сільської територіальної громади Ізюмського району.