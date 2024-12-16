Ракетний удар по Харкову та обстріли області: ситуація на Харківщині за добу
Протягом доби окупанти завдали удару по Харкову, під обстрілами також перебували Харківський, Куп’янський та Лозівський райони області. Двоє постраждалих.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні, 16 грудня о 5:28 у місті. Златопіль Лозівського району сили ППО ліквідували ворожий БпЛА.
Напередодні, 15 грудня об 11:05 у Київському районі Харкова внаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та вісім дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару зазнала поранень 48-річна жінка.
Обстріли Харківщини 15 грудня
18:35 Дергачі, Харківський район: ворожий снаряд влучив в ангар, пошкоджено покрівлю та будівлю.
18:30 село Кутьківка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка.
18:21 Дергачі, Харківський район: влучання БпЛА «шахед» у землю, внаслідок чого пошкоджені два виробничі корпуси.
10:50 Куп’янськ: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.