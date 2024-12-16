Окупанти атакували Україну безпілотниками: де працювала ППО

Уночі 16 грудня з 1:00 противник атакував Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА ще перебувають у повітрі.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости