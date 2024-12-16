Теракти у Харкові: затримали підлітків, які влаштували вибухи біля відділів поліції

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові двох неповнолітніх, які підірвали вибухові пристрої біля відділів поліції у двох районах Харкова. За даними СБУ, підлітків завербували російські спецслужби.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, виконуючи завдання окупантів 8 та 9 грудня, неповнолітні зловмисники підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Унаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Контррозвідка СБУ викрила обох підозрюваних «по гарячих слідах». Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

Встановлено, що фігуранти діяли окремо один від одного і кожний виконував «свій» теракт, але за інструкцією єдиного куратора з рф.

Так, для виконання завдання юнак власноручно підготував саморобну вибухівку. Для цього йому були надані детальні інструкції, зокрема начинити вибуховий пристрій металевими кульками і встановити всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку із тайника.

Надалі кожний з фігурантів замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділів поліції. Також поруч з цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційну детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Попри вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення особливо тяжкого злочину.

Агентство Телевидения Новости