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У Харкові дерево впало на дроті: частина будинків на Холодній горі без світла

У Харкові дерево впало на дроті: частина будинків на Холодній горі без світла

Сьогодні, 16 грудня, у Харкові на вулиці Кандаурова на дроти впало дерево, внаслідок чого будинки поряд залишилися без світла. Відновити електропостачання планують протягом кількох годин.

Про це «Новинам АТН» повідомили в Харківобленерго.

Фото: Телеграм-канал БАР|Новобаварський|Харків

Як розповів речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко, аварія сталася близько 8:00. Внаслідок падіння сухого дерева була перебита лінія 380 В.

Знеструмлені будинки 1-7 по вулиці Кандаурова та частково на вулиці Полтавський шлях.

Перед тим, як енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, фахівці «Харківзеленбуд» мають видалити залишки аварійного дерева. Пошкоджено кілька прольотів лінії, ремонтні роботи триватимуть, попередньо, 2-3 години.  

Фото: Телеграм-канал БАР|Новобаварський|Харків

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