Снігопади на Харківщині: на траси вийшло понад 100 одиниць техніки

У Харківській області через снігопад та стрибки температури через нуль на дорогах подекуди утворилася ожеледиця та снігові перемети. На автомагістралі вийшло більше ніж 100 одиниць дорожньої техніки.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За даним Служби відновлення, на обробку доріг використали 2528 тонн протиожеледних матеріалів та 36 тонн солі. Загалом було оброблено майже дві тисячі кілометрів доріг загального користування державного значення.

«Опади у вигляді слабкого мокрого снігу, за даними синоптиків, будуть спостерігатися й сьогодні впродовж дня, тож техніка готова до роботи та перебуває в режимі чергування», – зазначили у Службі відновлення.

Агентство Телевидения Новости