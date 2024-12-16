Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 74

Бригада «Хартія» провела повністю роботизовану операцію на Харківскому напрямку: перші кадри

Бригада «Хартія» провела повністю роботизовану операцію на Харківскому напрямку: перші кадри

На початку грудня 13-та бригада НГУ «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію на Харківському напрямку. Мета – створити умови для подальшого просування підрозділів бригади.

Про це повідомили у 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія».

Як розповіли військові, вперше на полі бою була присутня така кількість роботизованих і безпілотних комплексів. В операції були задіяні численні наземні роботизовані комплекси: дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі та БпЛА різних типів – важкі мультироторні «бомбери», дрони для спостереження, різноманітні FPV.

«Мета – зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, там, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом. Це вимагає детального планування та постійного пошуку нових інженерних рішень», – зазначив начальник штабу бригади «Хартія» полковник Максим Голубок.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 