Бригада «Хартія» провела повністю роботизовану операцію на Харківскому напрямку: перші кадри

На початку грудня 13-та бригада НГУ «Хартія» провела першу повністю роботизовану операцію на Харківському напрямку. Мета – створити умови для подальшого просування підрозділів бригади.

Про це повідомили у 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія».

Як розповіли військові, вперше на полі бою була присутня така кількість роботизованих і безпілотних комплексів. В операції були задіяні численні наземні роботизовані комплекси: дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі та БпЛА різних типів – важкі мультироторні «бомбери», дрони для спостереження, різноманітні FPV.

«Мета – зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, там, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом. Це вимагає детального планування та постійного пошуку нових інженерних рішень», – зазначив начальник штабу бригади «Хартія» полковник Максим Голубок.





Агентство Телевидения Новости