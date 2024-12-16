У Харкові за ґрати відправили зрадницю-поліцейську, яка зустрічала колони окупантів в Ізюмі

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили колишню правоохоронницю з Харківщини. Зрадницю затримали під час деокупації міста Ізюм.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, у березні 2022 року жінка почала співпрацювати з окупаційною владою: зрадниця зустрічала колони загарбників в центрі Ізюма і вказували їм, де розташовані всі державні органи.

За активну допомогу прибічниця окупантів отримала посаду слідчої в новоствореній «народній міліції». Під час роботи на ворога жінка проводила слідчі дії за законами рф, патрулювала вулиці, у тому числі й місцевий ринок.

«Через те, що російської форми не вистачило, на роботу вона виходила в цивільному одязі з білою пов’язкою на рукаві», – розповіли в ДБР.

Працівники ДБР затримали фігурантку під час звільнення Ізюму, коли вона намагалася втекти до рф.

Рішенням суду жінку визнано винною у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости