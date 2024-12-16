Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 54

У Харкові за ґрати відправили зрадницю-поліцейську, яка зустрічала колони окупантів в Ізюмі

У Харкові за ґрати відправили зрадницю-поліцейську, яка зустрічала колони окупантів в Ізюмі

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили колишню правоохоронницю з Харківщини. Зрадницю затримали під час деокупації міста Ізюм.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, у березні 2022 року жінка почала співпрацювати з окупаційною владою: зрадниця зустрічала колони загарбників в центрі Ізюма і вказували їм, де розташовані всі державні органи.

За активну допомогу прибічниця окупантів отримала посаду слідчої в новоствореній «народній міліції». Під час роботи на ворога жінка проводила слідчі дії за законами рф, патрулювала вулиці, у тому числі й місцевий ринок.

«Через те, що російської форми не вистачило, на роботу вона виходила в цивільному одязі з білою пов’язкою на рукаві», – розповіли в ДБР.

Працівники ДБР затримали фігурантку під час звільнення Ізюму, коли вона намагалася втекти до рф.

Рішенням суду жінку визнано винною у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 