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Евакуація сутінків не чекає: як працюють військові медики на Харківщині

Евакуація сутінків не чекає: як працюють військові медики на Харківщині

Не гірше за фельдшерку знає, де взяти ліки, бинти, крапельниці чи турнікети водій евакомобіля Віталій з позивним «Камазіст». Медична евакуація сутінків не чекає. За пораненими побратимами на передову їдуть у будь-яку пору доби.

Віталій «Камазіст», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Життя людини це… Поранений же не буде чекати. Якщо там контузія – так. А якщо він там тяжкий – чекати не можна. Сідаємо – їдемо. І крапельниці ставив, і бинтував – все було. Перший раз було страшно, а потім до всього звикаєш, вже знаєш, куди.

Ця автівка – четверта у Віталія за час великої війни.

Віталій «Камазіст», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Одну машину Ford розбило – потрапили в Харкові під ракетний обстріл.

Під Кліщіївкою на Донеччині, згадує «Камазіст», ледь втримав машину на льоду.

Віталій «Камазіст», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Вночі пройшов дощ, а на ранок вже позамерзало. Ми їхали за трьохсотим і розвернуло нас. Боком їхали ми метрів 400, було діло.

На передовій життєво необхідно мати резервний маршрут евакуації, говорить Віталій. Вберегтися від ворожих дронів-камікадзе допомагали досвід, вдача та відчуття відповідальності за поранених, яким потрібно до шпиталю.

Віталій «Камазіст», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Якщо спереду дрон, то ти бачиш. А якщо він позаду? Навіть як побачив ту FPV-шку – то і що? Звернув у бік, вона пролетіла мимо, розвернулася і все одно наздогнала. Можеш бистро поїхати – потім тихо понесуть. А можеш зупинитися та хвилину перечекати. Була ситуація: ми з Ольгою Володимирівною по Бахмутській трасі їхали, треба було ще точку подивитись одну. Хвилину просто постояли ми – проїхала одна машина, дві та ми слідом поїхали за ними. І в ту машину, що їхала перша, прилетів дрон.

З фельдшерами водії еваків розуміють одне одного без слів.

Віталій «Камазіст», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Постукав у вікно – значить, пригальмуй. Двічі постукав – значить, швидше їдь. Або крикнув, щоб трохи призупинилися там. Як їде автомобіль, поставити ту крапельницю – це не те, що він стоїть і постав її. Це ж все робиться в русі.

«Камазіст» рятував поранених побратимів з Серебрянського лісу та Кліщіївки. Зараз слобожанські гвардійці тримають оборону на Куп’янському напрямку.


Агентство Телевидения Новости

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