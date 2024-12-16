Вибухи біля відділів поліції у Харкові: як неповнолітніх залучили до терактів через Телеграм

Неповнолітнім, яких затримали за підозрою в підривах вибухівки поблизу двох підрозділів поліції у Харкові, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 15-річну підозрювану затримали у Харкові, другий зловмисник встиг втекти до Києва.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 8 грудня близько 17:00 біля Слобідського райвідділу поліції у Харкові пролунав вибух. Наступного дня майже у той самий час аналогічна подія повторилась і у Холодногірській поліції. Внаслідок терактів ніхто не постраждав.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що біля цих адмінбудівель було закладено вибухові пристрої. Через декілька днів «по гарячих слідах» оперативні підрозділи затримали двох жителів Харкова — хлопця та дівчину віком 15 років.

Встановлено, що через Телеграм-канал підлітки знайшли оголошення про «швидкий та легкий заробіток» та погодились працювати. Неповнолітні діяли окремо один від одного і кожний виконував «свій» теракт. Молодик самостійно зробив саморобну вибухівку через інструкцію «роботодавців», які виходили з ним на звʼязок по відео, проте «куратори» камеру не вмикали. Вони контролювали процес розробки вибухівки. Через їх вказівки юнак поклав у вибуховий пристрій металеві кульки і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина забрала вже готову вибухівку з тайника.

Надалі фігуранти поклали вибухові пристрої у пакети та залишили їх у контейнерах для сміття біля підрозділів поліції. Дівчина заклала вибухівку біля Слобідського райвідділу поліції, хлопець був «відповідальний» за Холодногірський.

Також неповнолітні приховано встановили телефони, щоб камери були направлені на будівлі поліції. Це було потрібно для дистанційної детонації та фіксування на відео наслідків підривів. «Роботодавці» мали підібрати найвигідніший час, щоб постраждали якомога більше співробітників поліції.

Спочатку правоохоронці затримали дівчину. «Куратори» наказали негайно хлопцю тікати до Києва, що він і зробив. Оперативні служби затримали юнака у столиці.

Правоохоронці розглядають версію, що «кураторами» цих терактів є представники російської спецслужби.

Агентство Телевидения Новости