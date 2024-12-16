Україна вже виробила близько сотні ракет «Пекло»

Нова українська крилата ракета «Пекло» пішла в серію. За останні три місяці компанія-виробник виготовила близько 100 штук.

Про це повідомляє Економічна правда.

У тексті написано, що після завершення розробки та кодифікації ракета «Пекло» одразу ж пішла у серійне виробництво. Контракти укладають ті самі підрозділи, що оперують далекобійними дронами.

За останні три місяці компанія-розробник виготовила близько 100 ракет і зараз нарощує спроможності виробництва. Точну ціну однієї серійної ракети ЕП розголошувати не може, однак вона буде меншою за вартість українського дрона-камікадзе «Лютий».

Агентство Телевидения Новости