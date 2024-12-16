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На Харківщині медики прийняли пологи в кареті «швидкої»

На Харківщині медики прийняли пологи в кареті «швидкої»

13 грудня о 15:53 надійшов екстрений виклик з приводу пологів.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Пологи відбулися в кареті екстреної медичної допомоги.

Бригада №1201 Великобурлуцького відділення у складі: Величко Н.С. та Бахмет О.С. надала допомогу породіллю.

В результаті народилась здорова дівчинка вагою 3300 г, зростом 51 см, за шкалою Апгар 8.

Мама та немовля почувались добре та були госпіталізовані до пологового відділення, розказали медики.

Агентство Телевидения Новости

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