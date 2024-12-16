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Сьогодні на Харківщині в одному з районів міста Дергачі ввечері відключать водопостачання

Сьогодні на Харківщині в одному з районів міста Дергачі ввечері відключать водопостачання

Сьогодні ввечері у Дергачах в мікрорайоні «Ізраїль» буде відключене водопостачання.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

З 23:00 16 грудня до 13:00 17 грудня (час орієнтовний) профільними службами проводитимуться ремонтні роботи на одній із ділянок водогону центральної мережі.

«Водопостачання буде відсутнє у зазначений час. Будь ласка, подбайте про запас питної та технічної води», – наголосив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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