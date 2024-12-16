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Бойовий дрон SOVA 10 з’явиться в українській армії
Міноборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий БпЛА SOVA 10 українського виробництва.
Про це розповіли у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, пише Кореспондент.
Ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.
«Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових», – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.