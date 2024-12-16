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600 км проїхав на велосипеді німецький євродепутат для збору на підтримку України

600 км проїхав на велосипеді німецький євродепутат для збору на підтримку України

Німецький депутат Європарламенту Єнс Гізеке влаштував п’ятиденний велотур для збору коштів на підтримку України і подолав 600 км від містечка у Саксонії до Страсбурга.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Минулого тижня Гізеке, що входить до Європейської народної партії, анонсував свій велозаїзд на підтримку України від свого рідного містечка Зегель у Саксонії до Страсбурга, запланувавши проїхати цю відстань за п’ять днів – з 12 грудня до 16 грудня.

Гізеке створив на своєму сайті окрему сторінку про акцію, де розмістив рахунки для пожертв. Він планує витратити зібрані кошти на гуманітарну допомогу для найбідніших родин в Україні через гуманітарну організацію Helping Hands – у вигляді теплого одягу, засобів обігріву та іншого, що стане у пригоді протягом зими.

«Війна в Україні триває понад 1000 днів і продовжує спричиняти великі страждання… ЄС продовжує демонструвати солідарність. Ми твердо на боці українського народу», – зазначив Єнс.

У понеділок президентка Європарламенту Роберта Метсола привітала його з успішним завершенням заїзду.

Агентство Телевидения Новости

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