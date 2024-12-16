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На Харківщині поліція розшукала зниклого підлітка: пішов до знайомого та не виходив на зв’язок

На Харківщині поліція розшукала зниклого підлітка: пішов до знайомого та не виходив на зв’язок

Поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього жителя міста Чугуїв.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Понад добу 17-річний хлопець не виходив на зв’язок з батьками. Виявилося, що весь цей час він перебував у свого знайомого. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.

Зранку 15 грудня до Чугуївського районного управління поліції звернулась мешканка міста. Жінка повідомила, що понад добу не може зв’язатися з 17-річним сином, який мешкає у Харкові разом з батьком.

Протягом кількох годин працівники встановили місце перебування підлітка. Як з’ясувалося, хлопець пообіцяв матері приїхати до Чугуєва, щоб допомогти їй по господарству.

Натомість пішов гостювати до свого друга, у якого залишився на ночівлю, не повідомивши про це своїх рідних.

Поліцейські провели з неповнолітнім та його батьками профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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