На Харківщині поліція розшукала зниклого підлітка: пішов до знайомого та не виходив на зв’язок
Поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього жителя міста Чугуїв.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Понад добу 17-річний хлопець не виходив на зв’язок з батьками. Виявилося, що весь цей час він перебував у свого знайомого. Жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.
Зранку 15 грудня до Чугуївського районного управління поліції звернулась мешканка міста. Жінка повідомила, що понад добу не може зв’язатися з 17-річним сином, який мешкає у Харкові разом з батьком.
Протягом кількох годин працівники встановили місце перебування підлітка. Як з’ясувалося, хлопець пообіцяв матері приїхати до Чугуєва, щоб допомогти їй по господарству.
Натомість пішов гостювати до свого друга, у якого залишився на ночівлю, не повідомивши про це своїх рідних.
Поліцейські провели з неповнолітнім та його батьками профілактичну бесіду.